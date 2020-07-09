Прокуратура добивается восстановления освещения в смоленской деревне

9 Июль 2020 2020-07-09T10:05:39+03:00

Жители деревни Яблонцево уже долгое время рискуют жизнью и здоровьем, возвращаясь домой вечером по одной из улиц

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Прокуратура потребовала восстановить освещение на одной из улиц в деревне Яблонцево Смоленской области. На протяжение долгого времени местные жители рискуют жизнью и здоровьем, возвращаясь домой вечером.

- Отсутствие системы наружного уличного освещения в населённом пункте и непринятие органом местного самоуправления соответствующих мер, может создать условия для возникновения дорожно-транспортных происшествий, что влечет за собой нарушение прав неопределенного круга лиц на жизнь и здоровье, - прокомментировал официальный представитель прокуратуры Александр Боровиков.

Сотрудники прокуратуры Сычевского района обратились в районный суд и тот стал на сторону местных жителей.

- Исполнение решения находится на контроле прокуратуры района, - сообщил собеседник «КП».

Ранее стало известно, когда отремонтируют дороги в областном центре.

ИСТОЧНИК KP.RU