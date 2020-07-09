Прокуратура добивается восстановления освещения в смоленской деревне
Прокуратура потребовала восстановить освещение на одной из улиц в деревне Яблонцево Смоленской области. На протяжение долгого времени местные жители рискуют жизнью и здоровьем, возвращаясь домой вечером.
- Отсутствие системы наружного уличного освещения в населённом пункте и непринятие органом местного самоуправления соответствующих мер, может создать условия для возникновения дорожно-транспортных происшествий, что влечет за собой нарушение прав неопределенного круга лиц на жизнь и здоровье, - прокомментировал официальный представитель прокуратуры Александр Боровиков.
Сотрудники прокуратуры Сычевского района обратились в районный суд и тот стал на сторону местных жителей.
- Исполнение решения находится на контроле прокуратуры района, - сообщил собеседник «КП».
Ранее стало известно, когда отремонтируют дороги в областном центре.
ИСТОЧНИК KP.RU