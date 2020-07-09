2020-07-09T11:56:18+03:00
Происшествия

Смоляне на Королевке обеспокоены сходом грязи на дома

Территорию, где раньше была свалка, размыло после дождей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоляне на Королевке обеспокоены сходом грязи на дома. Фото: ВКонтакте.Смоляне на Королевке обеспокоены сходом грязи на дома. Фото: ВКонтакте.
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Смоляне на Королевке обеспокоены сходом грязи на дома. Фотографию «уплывающей стройки» опубликовал паблик «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

Территорию, где раньше была свалка, размыло после многочисленных дождей, обрушившихся на регион. Пользователи интернета сравнивают сход земли с оползнем, называя стихийным бедствием. Грязные потоки могли повредить несколько припаркованных под склоном автомобилей, к счастью, этого не произошло. Кроме того, люди опасаются, что рано или поздно и дома могут «уйти под землю».

Местные жители пишут, что на территории, откуда льется грязь, ранее планировали построить торговый центр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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