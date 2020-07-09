2020-07-09T12:34:48+03:00
Общество

Количество ДТП в Смоленской области снизилось с начала года

Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий железнодорожники ведут комплексную работу
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Количество ДТП в Смоленской области снизилось с начала года. Фото: пресс-служба МЖД.Количество ДТП в Смоленской области снизилось с начала года. Фото: пресс-служба МЖД.
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В первом полугодии 2020 года в Смоленском регионе МЖД уменьшилось количество столкновений автомобильного и железнодорожного транспорта на переездах по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает пресс-служба компании. Всего одно ДТП зарегистрировано с начала года (в 1-м полугодии 2019 года – 2 ДТП). Основная причина ДТП - нарушение водителями правил дорожного движения при пересечении железной дороги.

Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий железнодорожники ведут комплексную работу: капитальный и текущий ремонт переездов, оборудование дополнительными устройствами безопасности. В 2020 году на территории Смоленского региона МЖД запланировано отремонтировать 45 железнодорожных переездов. В настоящее время ремонтные работы уже проведены на 20 переездах.

Кроме того, совместно с ГИБДД проводятся рейды по выявлению нарушителей правил дорожного движения, а также инструктаж водителей на автопредприятиях.

Московская железная дорога призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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