9 Июль 2020 2020-07-09T13:32:48+03:00

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Смоленский Роспотребнадзор рассказал о проверке молочных продуктов в первом полугодии 2020 года. Эксперты остались недовольны рядом показателей.

Так, по санитарно-химическим показателям исследовано 109 проб, на содержание токсичных элементов 96, на наличие ГМО – 19. Вся продукция отвечает заявленным требования.

По физико-химическим показателям исследовано 300 проб, из которых 9 или три процента от общего числа вызвали нарекания. По микробиологическим - 653 пробы, из них не соответствовало - 50 или 7,6%.

По выявленным нарушениям применялись меры административного воздействия, сообщили в Роспотребнадзоре.

Ранее специалисты ведомства запретили детям есть грибы.

ИСТОЧНИК KP.RU