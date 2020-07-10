В Смоленской области пройдут рейды по безопасности на железной дороге

10 Июль 2020 2020-07-10T12:40:06+03:00

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С 10 по 20 июля в Смоленском регионе Московской железной дороги пройдут рейды безопасности с целью предупреждения транспортных происшествий, особенно среди несовершеннолетних, в зоне движения поездов, сообщает пресс-служба компании. В местах массовых нарушений правил гражданами железнодорожники совместно с представителями правоохранительных органов проведут разъяснительную работу о необходимости неукоснительного соблюдения правил безопасности на объектах железнодорожного транспорта. Кроме того, уроки безопасности и конкурсы детских рисунков будут организованы в он-лайн лагерях.

Железнодорожники обеспокоены увеличением количества несчастных случаев с подростками за первый месяц лета. Так, в июне на полигоне МЖД произошло 13 случаев получения травм несовершеннолетними, 6 из них – от воздействия электрическим током.

В Смоленском регионе в мае этого года произошел всего один несчастный случай с подростком, который пытался перелезть через вагон и погиб от удара током.

Московская железная дорога обращает внимание родителей, особенно в период школьных каникул, на необходимость постоянно напоминать детям правила безопасного поведения на железной дороге и не оставлять их без присмотра. Можно установить на телефон вашего ребенка приложение «Safe Train – Берегись поезда», которое оповестит его о приближении к опасной зоне и автоматически заблокирует трансляцию музыки и видеороликов. Приложение доступно для скачивания на Интернет-ресурсах Google Play и safetrain.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU