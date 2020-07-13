Новый поисковый отряд появился в Смоленской области
В состав добровольцев вошли действующие сотрудники регионального СКР
Новый поисковый отряд появился в Смоленской области. Фото: из свободных источников.
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Новый поисковый отряд появился в Смоленской области. В состав добровольцев вошли действующие сотрудники регионального СКР. Командиром отряда «Следопыт» стал руководитель ведомства Анатолий Уханов.
В настоящее время в регионе действуют 72 поисковых отряда. Уникальность новой организации в том, что в отдельных случаях находки поисковиков могут стать предметом предварительного следствия по фактам преступных действий нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны, в том числе против мирного населения.
ИСТОЧНИК KP.RU