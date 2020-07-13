Найдена пропавшая жительница Гагарина

13 Июль 2020 2020-07-13T11:01:27+03:00

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ПСО «Сальвар» сообщил об окончании поисков 49-летней Светланы Кондратенковой. Женщину искали со 2 июля. Несколько часов назад в группе добровольцев появилось сообщение, что смолянка найдена живой. Подробности случившегося не сообщаются.

Также ранее были завершены поиски велосипедиста. Молодого человека также нашли живым.

ИСТОЧНИК KP.RU