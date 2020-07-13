Заключенные изготовили теневые навесы для детских садов Вязьмы
Шесть теневых навесов изготовили заключенные исправительной колонии №1 для четырех детских садов Вязьмы. Конструкции на металлокаркасе из поликарбоната уже привезли в учреждения и установили. Теперь воспитанники садов могут выходить на прогулки даже в дождливую погоду, не боясь промокнуть.
- Это далеко не первый муниципальный заказ, реализуемый производственным сектором исправительной колонии №1 по договоренности с местными властями, - сообщает пресс-служба регионального УФСИН. - Весной здесь занимались установкой и монтажом игрового детского оборудования для уличных площадок детских садов другого районного центра – города Ярцева.
ИСТОЧНИК KP.RU