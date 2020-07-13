2020-07-13T12:55:41+03:00
Общество

Заключенные изготовили теневые навесы для детских садов Вязьмы

Конструкции установили на территории четырех детских садов
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Заключенные изготовили теневые навесы для детских садов Вязьмы. Фото: УФСИН России по Смоленской области.Заключенные изготовили теневые навесы для детских садов Вязьмы. Фото: УФСИН России по Смоленской области.
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Шесть теневых навесов изготовили заключенные исправительной колонии №1 для четырех детских садов Вязьмы. Конструкции на металлокаркасе из поликарбоната уже привезли в учреждения и установили. Теперь воспитанники садов могут выходить на прогулки даже в дождливую погоду, не боясь промокнуть.

- Это далеко не первый муниципальный заказ, реализуемый производственным сектором исправительной колонии №1 по договоренности с местными властями, - сообщает пресс-служба регионального УФСИН. - Весной здесь занимались установкой и монтажом игрового детского оборудования для уличных площадок детских садов другого районного центра – города Ярцева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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