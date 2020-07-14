2020-07-14T08:31:57+03:00
Общество

Смоленский «Жилищник» отремонтирует межпанельные стыки в домах

Управляющая компания продолжает готовить жилой фонд к зиме
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоленский «Жилищник» отремонтирует межпанельные стыки в домах. Фото: администрация г. Смоленска.Смоленский «Жилищник» отремонтирует межпанельные стыки в домах. Фото: администрация г. Смоленска.
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Более 5000 погонных метров межпанельных стыков намерена отремонтировать УК «Жилищник». Работу выполнит группа верхолазов, имеющих соответствующее снаряжение и допуски к работе. «Жилищник» привлекает эти бригады на конкурсной основе.

Сотрудники городской администрации отмечают, что значительная часть жилого фонда, обслуживаемого «Жилищником» - это панельные дома, построенные в начале шестидесятых годов прошлого века. За прошедшее время утеплитель и изолирующая мастика между панелями пришли в негодность, что в свою очередь приводит к сквознякам, сырости, низким температурам в квартирах, особенно осенью и зимой.

Ранее стал известен ход ремонта скверов по программе благоустройства в Смоленске. Танк изменил цвет, а других территориях рабочие готовятся к укладке дорожек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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