Смоленский «Жилищник» отремонтирует межпанельные стыки в домах

14 Июль 2020 2020-07-14T08:31:57+03:00

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Более 5000 погонных метров межпанельных стыков намерена отремонтировать УК «Жилищник». Работу выполнит группа верхолазов, имеющих соответствующее снаряжение и допуски к работе. «Жилищник» привлекает эти бригады на конкурсной основе.

Сотрудники городской администрации отмечают, что значительная часть жилого фонда, обслуживаемого «Жилищником» - это панельные дома, построенные в начале шестидесятых годов прошлого века. За прошедшее время утеплитель и изолирующая мастика между панелями пришли в негодность, что в свою очередь приводит к сквознякам, сырости, низким температурам в квартирах, особенно осенью и зимой.

Ранее стал известен ход ремонта скверов по программе благоустройства в Смоленске. Танк изменил цвет, а других территориях рабочие готовятся к укладке дорожек.

ИСТОЧНИК KP.RU