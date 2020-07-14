14 Июль 2020 2020-07-14T09:25:18+03:00

Ремонт двух детский садов в Десногорске завершат к 1 сентября. Фото: администрация Смоленской области.

Изменить размер текста: A A

Ремонт двух детский садов - «Ласточка» и «Дюймовочка» - в Десногорске планируют завершить к 1 сентября. В первом уже заменены окна и двери, отремонтирована крыша, крыльцо и др. На втором – обновляют фасад и кровлю.

Глава города Андрей Шубин заверил, что работы идут строго по графику и нареканий к подрядчику, который впервые работает в Десногорске, нет.

Сообщается, что в 2020 году в рамках договоренности с «Росатомом» на ремонт ряда дошкольных учреждений направлено в общей сложности около 29 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU