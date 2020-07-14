Смоленского подростка-экстремала поставили на учет в полиции
Несовершеннолетний парень прогуливался по крыше 20-этажного дома и попал в объектив камеры
Смоленского подростка-экстремала поставили на учет в полиции. Фото: pixabay.com.
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Смоленская прокуратура провела проверку и нашла ребенка, который прогуливался по крыше 20-этажного дома по Ново-Чернушенскому переулку и попал в объектив камеры. Со слов молодого человека, на крышу он зашел через открытый чердак.
- В отношении матери несовершеннолетнего возбуждено дело об административном правонарушении по статье Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Также проверка ждет управляющую компанию, которая допустила, что дверь на чердак в одном из подъездов была открыта, - сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU