14 Июль 2020 2020-07-14T17:06:34+03:00

В Смоленске в сквере Памяти Героев выкопали основание под стеллу. Фото: администрация г. Смоленска.

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В Смоленске в сквере Памяти Героев выкопали основание под стеллу. Параллельно рабочие ремонтируют территорию у Вечного огня - в некоторых местах пришла в негодность брусчатка.

Напомним, Панно Памяти планируют открыть 25 сентября 2020 года. На нем будут изображено около 3 тысяч фотографий героев, участвовавших в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU