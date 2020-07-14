В Смоленске в сквере Памяти Героев выкопали основание под стеллу
Параллельно рабочие ремонтируют территорию у Вечного огня
В Смоленске в сквере Памяти Героев выкопали основание под стеллу. Фото: администрация г. Смоленска.
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В Смоленске в сквере Памяти Героев выкопали основание под стеллу. Параллельно рабочие ремонтируют территорию у Вечного огня - в некоторых местах пришла в негодность брусчатка.
Напомним, Панно Памяти планируют открыть 25 сентября 2020 года. На нем будут изображено около 3 тысяч фотографий героев, участвовавших в Великой Отечественной войне.
ИСТОЧНИК KP.RU