Дизайнеры показали проект утраченной башни «Гуркина» смоленской стены
Дизайнеры показали проект утраченной башни «Гуркина» смоленской крепостной стены. Возвести конструкцию предлагают на месте, где она была ранее расположена – со двора дома 10в на улице Бакунина.
Дворы домов находятся на разных высотах, а лестница, которая проходится внутри башни, будет служить переходом, отмечают дизайнеры.
На фасадах стена обозначена красный цветом, а арки выложены деревянными брусками. На верхнем и нижнем уровнях имеются лавки.
Ранее на суд горожан представили проект благоустройства Шеинова бастиона. Архитектурная композиция на вершине визуально воспроизводит последние «мгновения жизни» взорванной башни.
ИСТОЧНИК KP.RU