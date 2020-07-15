Дизайнеры показали проект утраченной башни «Гуркина» смоленской стены

15 Июль 2020 2020-07-15T07:53:17+03:00

Возвести конструкцию предлагают на месте, где она была ранее расположена - улице Бакунина

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Дизайнеры показали проект утраченной башни «Гуркина» смоленской крепостной стены. Возвести конструкцию предлагают на месте, где она была ранее расположена – со двора дома 10в на улице Бакунина.

Дворы домов находятся на разных высотах, а лестница, которая проходится внутри башни, будет служить переходом, отмечают дизайнеры.

На фасадах стена обозначена красный цветом, а арки выложены деревянными брусками. На верхнем и нижнем уровнях имеются лавки.

Ранее на суд горожан представили проект благоустройства Шеинова бастиона. Архитектурная композиция на вершине визуально воспроизводит последние «мгновения жизни» взорванной башни.

ИСТОЧНИК KP.RU