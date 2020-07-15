15 Июль 2020 2020-07-15T08:18:10+03:00

Смолянке помогли вернуться в свою квартиру после развода. Фото: УФССП по Смоленской области.

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Судебные приставы помогли смолянке вселиться в свою квартиру после развода с супругом, сообщает пресс-служба УФССП по Смоленской области. Вернувшись в один из дней, женщина заметила, что в двери заменены замки. Пришлось обращаться в суд.

- Сотрудники УФССП пытались полюбовно договориться с мужчиной, но тот пошел на контакт после наложения взыскания - исполнительского сбора в размере пяти тысяч рублей. Мужчине объяснили, что его бывшая супруга имеет все права проживания с ним. Осознав свою неправоту, мужчина предоставил доступ в квартиру, - сообщили в пресс-службе УФССП по Смоленской области.

ИСТОЧНИК KP.RU