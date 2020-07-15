15 Июль 2020 2020-07-15T09:15:02+03:00

Туризм Смоленщины может получить поддержку на федеральном уровне. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

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Туризм Смоленщины может получить поддержку на федеральном уровне.

- У нас идет работа по подготовке отдельного нацпроекта, где, собственно говоря, все отраслевые специфические меры поддержки, которые предполагаются к восстановлению и развитию отрасли, планируется заложить, - сообщил Сергей Галкин, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации.

Объемы поддержки проходят обсуждение.

Кроме того известно, что в рамках нацпроекта будут предоставлять гранты на предпринимательские инициативы по принципу софинансирования.

ИСТОЧНИК KP.RU