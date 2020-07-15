Туризм Смоленщины может получить поддержку на федеральном уровне
Власти готовят нацпроект, предполагающий восстановление отрасли после пандемии
Туризм Смоленщины может получить поддержку на федеральном уровне. Фото: из архива издания.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Туризм Смоленщины может получить поддержку на федеральном уровне.
- У нас идет работа по подготовке отдельного нацпроекта, где, собственно говоря, все отраслевые специфические меры поддержки, которые предполагаются к восстановлению и развитию отрасли, планируется заложить, - сообщил Сергей Галкин, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации.
Объемы поддержки проходят обсуждение.
Кроме того известно, что в рамках нацпроекта будут предоставлять гранты на предпринимательские инициативы по принципу софинансирования.
ИСТОЧНИК KP.RU