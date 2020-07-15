2020-07-15T11:39:33+03:00
Коронавирус Covid-19

В Смоленской области от Covid-19 погиб 81 человек

При этом число новых случаев заражения продолжает снижаться
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области от Covid-19 погиб 81 человек. Фото: pixabay.com.В Смоленской области от Covid-19 погиб 81 человек. Фото: pixabay.com.
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В Смоленской области от Covid-19 погиб 81 человек, сообщает столичный Оперативный штаб. За последние сутки медики констатировали смерть еще двух пациентов.

Отметим, случаи летальных исходов в регионе стали регистрироваться почти ежедневно на фоне снижения заболеваемости. Посмотреть полную картину по заболевшим можно здесь.

Ранее «КП» писала, что ночной клуб ждут санкции за то, что тот провел вечеринку в нарушение действующих запретов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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