В Вязьме велосипедист не удержал руль и попал под машину
Мужчина ехал по проезжей части
В Вязьме велосипедист не удержал руль и попал под машину. Фото: из архива издания.
Изменить размер текста:
В Вязьме велосипедист не удержал руль и попал под машину, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. ДТП произошло в 09.35 на улице 25 Октября в Вязьме.
- Мужчина 1964 года рождения не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «Грейт Волл». Велосипедист получил телесные повреждения, - сообщили в полиции.
Читай также:
Смоленского подростка-экстремала поставили на учет в полиции. Несовершеннолетний парень прогуливался по крыше 20-этажного дома и попал в объектив камеры (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU