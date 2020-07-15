15 Июль 2020 2020-07-15T12:43:06+03:00

В Вязьме велосипедист не удержал руль и попал под машину. Фото: из архива издания.

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В Вязьме велосипедист не удержал руль и попал под машину, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. ДТП произошло в 09.35 на улице 25 Октября в Вязьме.

- Мужчина 1964 года рождения не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «Грейт Волл». Велосипедист получил телесные повреждения, - сообщили в полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU