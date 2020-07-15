«Квадра» завершила ремонт теплосети в центре Смоленска

15 Июль 2020 2020-07-15T14:22:00+03:00

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Смоленский филиал ПАО «Квадра» завершил ремонтные работы на участке теплосети по улице Ново-Киевской. Коммунальщики заменили 300 метров ветхих труб.

- Этот участок теплосети снабжает теплом и горячей водой 185 жилых домов и 16 социальных объектов, зимой обеспечивает гидравлический режим теплоснабжения жителей Ленинского района города, - сообщили в пресс-службе компании.

В ближайшее время место работ, в числе которых дорога и детская площадка, обещают благоустроить.

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ИСТОЧНИК KP.RU