В Глинке реконструируют систему водоснабжения
Реализация проекта рассчитана на 2023 год
В Глинке реконструируют систему водоснабжения. Фото: pixabay.com.
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В селе Глинка Смоленской области планируют реконструировать систему водоснабжения с устройством водозаборного сооружения, сообщает пресс-служба администрации региона. Работы пройдут на улице Энергетиков в 2023 году.
Глава муниципалитета Михаил Калмыков обратил внимание, что за последние годы был реконструирован водопровод и заменена водонапорная башня в деревне Петропавловка, а также обновлена старая водопроводная сеть протяженностью 3,4 км в районном центре.
ИСТОЧНИК KP.RU