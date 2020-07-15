В Глинке реконструируют систему водоснабжения

15 Июль 2020 2020-07-15T14:56:22+03:00

Реализация проекта рассчитана на 2023 год

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В селе Глинка Смоленской области планируют реконструировать систему водоснабжения с устройством водозаборного сооружения, сообщает пресс-служба администрации региона. Работы пройдут на улице Энергетиков в 2023 году.

Глава муниципалитета Михаил Калмыков обратил внимание, что за последние годы был реконструирован водопровод и заменена водонапорная башня в деревне Петропавловка, а также обновлена старая водопроводная сеть протяженностью 3,4 км в районном центре.

ИСТОЧНИК KP.RU