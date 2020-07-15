В Смоленске полицейский пытался спасти призывника от тюрьмы. Фото: Следственный комитет России.

В Смоленске бывший полицейский пытался спасти призывника от тюрьмы: с февраля по март 2020 года он пытался договориться со следователем СКР, чтобы тот передал взятку третьим лицам, которые помогли бы спасти парня от уголовной ответственности за уклонение от призыва на воинскую службу. Но офицер не пошел на сделку и сообщил обо всем руководству.

Сотрудник УМВД уволен со службы, сообщили в пресс-службе ведомства. В отношении него возбуждено уголовное дело.