В Смоленске благоустроят территорию перед прокуратурой
В Смоленске благоустроят территорию перед областной прокуратурой. Провести ремонт удалось благодаря сэкономленным средствам при проведении аукционных процедур по благоустройству территорий.
В администрации Смоленска сообщили, что перед зданием на улице Дохтурова разобьют несколько газонов, установят лавочки и сделают современное освещение. Переходные дорожки вымостят брусчаткой, а на автомобильных появится новый асфальт.
Ранее дизайнеры показали проект утраченной башни «Гуркина» смоленской стены. Возвести конструкцию предлагают на месте, где она была ранее расположена - улице Бакунина.
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ИСТОЧНИК KP.RU