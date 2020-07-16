В Смоленске благоустроят территорию перед прокуратурой

16 Июль 2020 2020-07-16T09:37:26+03:00

В Смоленске благоустроят площадку перед прокуратурой. Фото: администрация г. Смоленска.

На улице Дохтурова появится газон с цветниками, новые дорожки, лавочки и современное освещение

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В Смоленске благоустроят территорию перед областной прокуратурой. Провести ремонт удалось благодаря сэкономленным средствам при проведении аукционных процедур по благоустройству территорий.

В администрации Смоленска сообщили, что перед зданием на улице Дохтурова разобьют несколько газонов, установят лавочки и сделают современное освещение. Переходные дорожки вымостят брусчаткой, а на автомобильных появится новый асфальт.

Ранее дизайнеры показали проект утраченной башни «Гуркина» смоленской стены. Возвести конструкцию предлагают на месте, где она была ранее расположена - улице Бакунина.

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ИСТОЧНИК KP.RU