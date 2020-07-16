Мужчина погиб при пожаре в жилом доме под Смоленском
61-летний мужчина погиб при пожаре в жилом доме в поселке Носково Монастырщинского района. ЧП произошло около двух часов ночи 15 июля. Его тело нашли огнеборцы во время тушения пожара.
- К моменту прибытия пожарных расчетов из окон деревянного дома шел дым. Осложнял работу пожарных тот факт, что ближайший водоисточник для подвоза воды находился в полутора километрах от места происшествия, - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Пожар все же удалось потушить. В результате случившегося выгорела комната. Причина случившегося и нанесенный ущерб устанавливаются.
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ИСТОЧНИК KP.RU