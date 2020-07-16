16 Июль 2020 2020-07-16T08:24:45+03:00

Стали известны скверы, которые благоустроят в 2021 году в Смоленске. Фото: из архива администрации Смоленской области.

Если при проведении аукционных процедур удастся сэкономить деньги, в столице региона отремонтируют и те территории, которые заняли вторые места в голосовании

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Городские власти озвучили данные по голосованию за общественные территории, которые планируют благоустроить в 2021 году. В результате на заседании общественной комиссии было принято отремонтировать сквер у кинотеатра «Октябрь», имени Ивана Ефимовича Клименко (у гимназии им. Н.М.Пржевальского) и возле ДК «Сортировка».

В пресс-службе сообщили, что, если при проведении аукционных процедур удастся сэкономить деньги, в столице региона отремонтируют и те территории, которые заняли вторые места в голосовании. Это бульвар Гагарина, сквер у Солдатского озера на Королевке и зеленую зону у Смоленского почтамта.

Ранее «КП» писала о промежуточных итогах голосования. Посмотреть кто получил больше народных голосов можно здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU