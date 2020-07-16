16 Июль 2020 2020-07-16T09:53:50+03:00

В Смоленске продлили прекращение движения по улице Николаева. Фото: из архива администрации Смоленска.

Ограничения касаются участка от 1-го Краснинского переулка до улицы Багратиона

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В Смоленске продлили прекращение движения по нечетной стороне улицы Николаева. На участке дороги от 1-го Краснинского переулка до Багратиона продолжается ремонт. Транспорту запрещено ездить по дороге до 15 августа.

Отметим, ограничение движения на вышеуказанном участке переносилось уже несколько раз. Ранее сообщалось, что отремонтировать улицу должны до 1 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU