В Смоленске мужчина «потерял» 20 тысяч при установке пластиковых окон
В Смоленске мужчина «потерял» 20 тысяч рублей при установке пластиковых окон, сообщает пресс-служба УМВД по региону. Житель областного центра хотел сэкономить на ремонте и обратился за помощью к приятелю, который работал в одной из фирм, где изготавливают конструкции.
Заказчик внес предоплату, однако в назначенный день так и не получил свой товар. А приятель перестал отвечать на телефонные звонки.
- Сотрудники уголовного розыска задержали 32-летнего подозреваемого. Мужчина признался, что потратил деньги, - сообщили в полиции.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
ИСТОЧНИК KP.RU