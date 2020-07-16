16 Июль 2020 2020-07-16T11:55:13+03:00

Смоленский Роспотребнадзор напомнил о санкциях за нарушения Указа губернатора. Фото: из архива администрации города Смоленска.

В регионе запрещено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных и других подобных мероприятий с пребыванием людей

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Смоленский Роспотребнадзор напомнил о санкциях за нарушения Указа губернатора. До 20 июля в регионе запрещено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных и других подобных мероприятий с пребыванием людей. Также Указ запрещает посещение ночных клубов, дискотек и аналогичных увеселительных заведений.

- Согласно части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ нарушителю грозит предупреждение или наложение штрафа: на граждан в размере до 30 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей в размере до 50 тысяч рублей, на юридических лиц - до 300 тысяч рублей, - сообщили в ведомстве.

Ранее «КП» сообщал, что в одном из смоленских клубов прошла дискотека в нарушении Указа губернатора.

О заболеваемости коронавирусом в регионе можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU