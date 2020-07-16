«Зарезал без причины». Жителя Вязьмы обвиняют в убийстве прохожего

16 Июль 2020 2020-07-16T12:19:57+03:00

Подозреваемый подошел сзади к незнакомцу и вонзил ему нож в шею

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Страшное убийство в райцентре Смоленской области произошло 17 июня. 57-летний житель Вязьмы на одной из улиц подошел сзади к незнакомому мужчине и несколько раз вонзил складной нож в шею. От серьезных травм 43-летний мужчина скончался на месте. Задержать подозреваемого в убийстве помогли прохожие.

На допросе у следователя, подозреваемый не смог назвать причину своему поступку и сказал, что не помнит обстоятельства, произошедшие с ним в этот день.

- Мужчина был ранее судим и во время совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Уголовное дело по статье убийство, совершенное из хулиганских побуждений направлено в суд, - сообщили в СУ СК России по Смоленской области.

Ранее издание сообщало, как бывший сотрудник УМВД предлагал следователю СКР взятку, чтобы тот помог спасти парня от уголовной ответственности за уклонение от призыва на воинскую службу (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU