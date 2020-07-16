2020-07-16T12:19:57+03:00
Происшествия

«Зарезал без причины». Жителя Вязьмы обвиняют в убийстве прохожего

Подозреваемый подошел сзади к незнакомцу и вонзил ему нож в шею
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Жителя Вязьмы обвиняют в убийстве прохожего. Фото: СУ СК России по Смоленской области.Жителя Вязьмы обвиняют в убийстве прохожего. Фото: СУ СК России по Смоленской области.
Изменить размер текста:

Страшное убийство в райцентре Смоленской области произошло 17 июня. 57-летний житель Вязьмы на одной из улиц подошел сзади к незнакомому мужчине и несколько раз вонзил складной нож в шею. От серьезных травм 43-летний мужчина скончался на месте. Задержать подозреваемого в убийстве помогли прохожие.

На допросе у следователя, подозреваемый не смог назвать причину своему поступку и сказал, что не помнит обстоятельства, произошедшие с ним в этот день.

- Мужчина был ранее судим и во время совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Уголовное дело по статье убийство, совершенное из хулиганских побуждений направлено в суд, - сообщили в СУ СК России по Смоленской области.

Ранее издание сообщало, как бывший сотрудник УМВД предлагал следователю СКР взятку, чтобы тот помог спасти парня от уголовной ответственности за уклонение от призыва на воинскую службу (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экс-сотрудница администрации Смоленска получила 4 года тюрьмы условно
«Зарезал без причины». Жителя Вязьмы обвиняют в убийстве прохожего
Смоленский Роспотребнадзор напомнил о санкциях за нарушения Указа губернатора
В Смоленске мужчина «потерял» 20 тысяч при установке пластиковых окон
В Смоленске продлили прекращение движения по улице Николаева
Стали известны скверы, которые благоустроят в 2021 году в Смоленске
Мужчина погиб при пожаре в жилом доме под Смоленском
В Смоленске благоустроят территорию перед прокуратурой
В Смоленске полицейский пытался спасти призывника от тюрьмы
В Глинке реконструируют систему водоснабжения
«Квадра» завершила ремонт теплосети в центре Смоленска
В Вязьме велосипедист не удержал руль и попал под машину
В Смоленской области от Covid-19 погиб 81 человек
Смоляне продолжают выкладывать в интернет последствия непогоды
Туризм Смоленщины может получить поддержку на федеральном уровне