2020-07-16T14:42:08+03:00
Происшествия

Экс-сотрудница администрации Смоленска получила 4 года тюрьмы условно

Главный специалист отдела потребительского рынка, а потом начальник проходила по делу об организации ярмарок в столице региона
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Экс-сотрудница администрации Смоленска получила 4 года тюрьмы условно. Фото: из архива администрации г. Смоленска.Экс-сотрудница администрации Смоленска получила 4 года тюрьмы условно. Фото: из архива администрации г. Смоленска.
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Экс-сотрудница администрации Смоленска, ранее занимавшая пост главного специалиста отдела потребительского рынка, а потом его начальника, получила 4 года тюрьмы условно и 294 тысяч рублей штрафа за помощь в покровительстве и организации ярмарок в столице региона. По версии следствия, за период с ноября 2017 года по март 2019 года за свою работу она получила более 270 тысяч рублей.

Разбирательства в отношении других фигурантов дела продолжаются, сообщили в СУ СК России по Смоленской области. Ряд из них выделены в отдельные производства.

Ранее своей работы лишился сотрудник УМВД, пытавшийся спасти призывника от тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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