2020-07-16T15:53:51+03:00
Происшествия

22-летний водитель, не умея водить, разбился под Смоленском

Два его пассажира-ровесника попали в больницу
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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22-летний водитель, не умея водить, разбился под Смоленском. Фото: УГИБДД УМВД России по Смоленской области.22-летний водитель, не умея водить, разбился под Смоленском. Фото: УГИБДД УМВД России по Смоленской области.
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В Ярцевском районе на 25-км автодороги «М1 - Хмелита - Холм-Жирковский – Яковлево» в автомобильной аварии погиб 22-летний мужчина. Не имея прав, он сел за руль иномарки и не справился с управлением. «Фольксваген Гольф» на скорости «слетел» в кювет и врезался в дерево. ДТП произошло около 22.00 15 июля.

- Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью – молодой парень погиб до приезда врачей. Два его пассажира находятся в больнице, - сообщили в отделе пропаганды областного УГИБДД.

Ранее в Вязьме велосипедист не удержал руль и попал под машину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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