Смоленский Успенский собор ждет реставрация

Фото: ru.wikipedia.org.

Успенский кафедральный собор планируют отреставрировать, сообщает пресс-служба митрополии. Первая встреча, на которой обсуждался этот вопрос, уже состоялась. В ней приняли участие митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор, представители церкви, Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации, департамента охраны культурного наследия, Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры.

О полном перечне работ пока не сообщается. Также неизвестны сроки исполнения.

Ранее «КП» сообщал, что рядом с собором планируют построить гостиницу для паломников. В двухэтажном здании напротив памятника Михаилу Кутузову уже идет реставрация. Отметим, палаты на Соборной горе построены 1774 году и являются памятником культурного наследия федерального значения. С 2012 года строение не эксплуатировалось, а ранее там располагались коммунальные квартиры.