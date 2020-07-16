В Вязьме водитель маршрутки отказался перевозить инвалида

16 Июль 2020 2020-07-16T17:09:37+03:00

Перевозчик не поверил в то, что местному жителю положен бесплатный проезд

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В Вязьме перевозчик получил штраф за отказ провозить льготного пассажира, сообщает официальный представитель прокуратуры Александр Боровиков. Водитель маршрутки не поверил в то, что пассажиру положен бесплатный проезд и потребовал, чтобы тот дал ему соответствующий документ.

- По закону пассажир должен иметь при себе проездной документ, справку об инвалидности и документ, удостоверяющий личность, но его передача в руки областным законодательством не предусмотрена, - сообщил представитель прокуратуры.

В результате водитель отказался перевозить льготника и остальных пассажиров. Перевозчик не выходил на маршрут несколько часов, пока не были составлены документы по нарушению.

А ранее в Смоленске другой перевозчик заплатил пожилому пассажиру за то, что он зашел в его автобус. Перевозчик не хотел брать денег с пенсионера, но когда тот настоял, дал ему сдачи больше, чем положено.

ИСТОЧНИК KP.RU