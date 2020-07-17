Какие специальности востребованы на рынке труда в Смоленской области?

17 Июль 2020 2020-07-17T09:37:16+03:00

Повышению профессиональных навыков молодых специалистов во многом способствует WorldSkills. Это хорошая школа. Более того, среди участников всегда находятся талантливые специалисты. Фото: из архива администрации Смоленской области.

Пока в вузах и колледжах проходят вступительные экзамены «КП» решила узнать в каких кадрах нуждается наш регион

Изменить размер текста: A A

По данным смоленского «Центра занятости населения» на 1 июля 2020 года в регионе наблюдается дефицит квалифицированных рабочих в сферах промышленности и транспорта, специалистов, занятых в металлообрабатывающем и машиностроительном производствах, а также механиков, ремонтников, строителей.

Президент Союза строителей региона Вадим Косых. Фото: из архива издания.

- Мы уделяем большое внимание подготовке специалистов в Смоленском строительном колледже (прим.ред. Вадим Вячеславович – председатель Попечительского совета колледжа). Учебное заведение каждый год выпускает основное звено инженерно-технических работников: каменщиков, сантехников, штукатуров, маляров. Мы заинтересованы в том, чтобы выпускники колледжа имели хорошее современное образование, отвечающее мировым стандартам, - отметил гендиректор АО «Смолстром-Сервис», Президент Союза строителей региона Вадим Косых.

Повышению профессиональных навыков молодых специалистов во многом способствует WorldSkills. Это хорошая школа. Более того, среди участников всегда находятся талантливые специалисты.

Напомним, в этом году региональный этап WorldSkills Russia успели провести в начале марта, еще до пандемии. Студенты соревновались в навыках «Кирпичной кладки», «Облицовки», «Строительства и штукатурных работ», «Сантехники и отопления» .

- Мы стараемся сделать так, чтобы люди из Смоленска не уезжали, заинтересовываем их, предлагая достойный доход и условия труда, а также бесперебойность работы, - отметил Вадим Косых.

ИСТОЧНИК KP.RU