Какие специальности востребованы на рынке труда в Смоленской области?
По данным смоленского «Центра занятости населения» на 1 июля 2020 года в регионе наблюдается дефицит квалифицированных рабочих в сферах промышленности и транспорта, специалистов, занятых в металлообрабатывающем и машиностроительном производствах, а также механиков, ремонтников, строителей.
Президент Союза строителей региона Вадим Косых. Фото: из архива издания.
- Мы уделяем большое внимание подготовке специалистов в Смоленском строительном колледже (прим.ред. Вадим Вячеславович – председатель Попечительского совета колледжа). Учебное заведение каждый год выпускает основное звено инженерно-технических работников: каменщиков, сантехников, штукатуров, маляров. Мы заинтересованы в том, чтобы выпускники колледжа имели хорошее современное образование, отвечающее мировым стандартам, - отметил гендиректор АО «Смолстром-Сервис», Президент Союза строителей региона Вадим Косых.
Повышению профессиональных навыков молодых специалистов во многом способствует WorldSkills. Это хорошая школа. Более того, среди участников всегда находятся талантливые специалисты.
Напомним, в этом году региональный этап WorldSkills Russia успели провести в начале марта, еще до пандемии. Студенты соревновались в навыках «Кирпичной кладки», «Облицовки», «Строительства и штукатурных работ», «Сантехники и отопления» .
- Мы стараемся сделать так, чтобы люди из Смоленска не уезжали, заинтересовываем их, предлагая достойный доход и условия труда, а также бесперебойность работы, - отметил Вадим Косых.
ИСТОЧНИК KP.RU