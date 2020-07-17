2020-07-17T09:37:16+03:00
Общество

Какие специальности востребованы на рынке труда в Смоленской области?

Пока в вузах и колледжах проходят вступительные экзамены «КП» решила узнать в каких кадрах нуждается наш регион
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Повышению профессиональных навыков молодых специалистов во многом способствует WorldSkills. Это хорошая школа. Более того, среди участников всегда находятся талантливые специалисты. Фото: из архива администрации Смоленской области.Повышению профессиональных навыков молодых специалистов во многом способствует WorldSkills. Это хорошая школа. Более того, среди участников всегда находятся талантливые специалисты. Фото: из архива администрации Смоленской области.
Изменить размер текста:

По данным смоленского «Центра занятости населения» на 1 июля 2020 года в регионе наблюдается дефицит квалифицированных рабочих в сферах промышленности и транспорта, специалистов, занятых в металлообрабатывающем и машиностроительном производствах, а также механиков, ремонтников, строителей.

Президент Союза строителей региона Вадим Косых. Фото: из архива издания.

Президент Союза строителей региона Вадим Косых. Фото: из архива издания.

- Мы уделяем большое внимание подготовке специалистов в Смоленском строительном колледже (прим.ред. Вадим Вячеславович – председатель Попечительского совета колледжа). Учебное заведение каждый год выпускает основное звено инженерно-технических работников: каменщиков, сантехников, штукатуров, маляров. Мы заинтересованы в том, чтобы выпускники колледжа имели хорошее современное образование, отвечающее мировым стандартам, - отметил гендиректор АО «Смолстром-Сервис», Президент Союза строителей региона Вадим Косых.

Повышению профессиональных навыков молодых специалистов во многом способствует WorldSkills. Это хорошая школа. Более того, среди участников всегда находятся талантливые специалисты.

Напомним, в этом году региональный этап WorldSkills Russia успели провести в начале марта, еще до пандемии. Студенты соревновались в навыках «Кирпичной кладки», «Облицовки», «Строительства и штукатурных работ», «Сантехники и отопления» .

- Мы стараемся сделать так, чтобы люди из Смоленска не уезжали, заинтересовываем их, предлагая достойный доход и условия труда, а также бесперебойность работы, - отметил Вадим Косых.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ремонт дорог в Смоленске идет по графику
В Гагарине из-за сильных дождей разлилась река Гжать
Многодетная смолянка борется с хозяином незаконного магазина
На железной дороге под Вязьмой произошло ДТП
Под Смоленском в лобовом ДТП иномарка «улетела» в кювет
Leroy Merlin заработает в Смоленске в октябре 2020 года
В Смоленске благоустройство скверов планируют завершить к 1 сентября
Какие специальности востребованы на рынке труда в Смоленской области?
Стал известен список дворов, которые отремонтируют в 2021 году в Смоленске
В Смоленске прошел первый вылет службы санитарной авиации
В Вязьме водитель маршрутки отказался перевозить инвалида
Смоленский Успенский собор ждет реставрация
22-летний водитель, не умея водить, разбился под Смоленском
Экс-сотрудница администрации Смоленска получила 4 года тюрьмы условно
«Зарезал без причины». Жителя Вязьмы обвиняют в убийстве прохожего
Смоленский Роспотребнадзор напомнил о санкциях за нарушения Указа губернатора
В Смоленске мужчина «потерял» 20 тысяч при установке пластиковых окон
В Смоленске продлили прекращение движения по улице Николаева
Стали известны скверы, которые благоустроят в 2021 году в Смоленске
Мужчина погиб при пожаре в жилом доме под Смоленском
В Смоленске благоустроят территорию перед прокуратурой
В Смоленске полицейский пытался спасти призывника от тюрьмы
В Глинке реконструируют систему водоснабжения
«Квадра» завершила ремонт теплосети в центре Смоленска
В Вязьме велосипедист не удержал руль и попал под машину
В Смоленской области от Covid-19 погиб 81 человек
Смоляне продолжают выкладывать в интернет последствия непогоды
Туризм Смоленщины может получить поддержку на федеральном уровне