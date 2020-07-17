17 Июль 2020 2020-07-17T09:45:43+03:00

В Смоленске благоустройство скверов планируют завершить к 1 сентября. Фото: администрация г. Смоленска.

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В Смоленске благоустройство скверов планируют завершить к 1 сентября, сообщает городская администрация. Накануне глава города Андрей Борисов посетил объекты – парк Пионеров, площадку у танка Т-34 и пешеходную зону вдоль улицы Дзержинского – и пообщался с подрядчиками.

- Работаем все 7 дней в неделю, независимо от погодных условий. Даже в дожди мы не останавливаемся, проводим земляные работы, ведем отсыпку и уплотнение основания, - сообщил Сергей Пехтерев, руководитель подрядной организации, ведущей благоустройство смоленских скверов.

Сотрудники организаций заверили, что работы идут по графику, а где-то даже с опережением.

Ранее стал известен список дворов, которые отремонтируют в 2021 году в Смоленске. Первыми приведут в порядок территории на шести улицах.

ИСТОЧНИК KP.RU