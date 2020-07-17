2020-07-17T10:04:36+03:00
Общество

Leroy Merlin заработает в Смоленске в октябре 2020 года

Работу получат около 200 человек
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Leroy Merlin заработает в Смоленске в октябре 2020 года. Фото: администрация Смоленской области.Leroy Merlin заработает в Смоленске в октябре 2020 года. Фото: администрация Смоленской области.
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Leroy Merlin заработает в Смоленске в октябре 2020 года, сообщила директор по развитию компании Елизавета Лисюкова. Не исключено, что здание удастся ввести в эксплуатацию раньше.

Здание и коммуникации полностью построены, сообщила представитель Leroy Merlin. Идет установка стеллажей и продукции.

Отмечается, что с открытием супермаркета строительных материалов работу получат около 200 человек, из которых 99 процентов – смоляне.

Напомним, площадь нового ТЦ превышает 13 тысяч кв. м. На территории построена парковка вместительностью более 600 мест. Здание ТЦ включает торговый зал, складские помещения, распиловочный цех, зону офисов, столовую для персонала, переговорную комнату, комнату для обучения, залы онлайн-заказов и выдачи товаров, клининговые и иные помещения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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