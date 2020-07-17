17 Июль 2020 2020-07-17T11:06:21+03:00

Под Смоленском в лобовом ДТП иномарка «улетела» в кювет. Фото: УГИБДД УМВД России по Смоленской области.

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В Вяземском районе столкнулись две иномарки: 23-летний водитель Opel Astra выехал на встречку и врезался с ехавшим впереди Volkswagen Passat. От удара виновника аварии откинуло в кювет, где машина перевернулась.

ДТП произошло в 17.30 16 июля на 1-м км автодороги «Вязьма – с.Вязьма-Брянская». Пострадали два человека – водитель и 27-летний пассажир Opel. Водителю второй машины помощь медиков не понадобилась.

Ранее свой первый вылет сделал вертолет санитарной авиации. Машина оборудована необходимой техникой для оказания медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU