17 Июль 2020 2020-07-17T11:58:15+03:00

На железной дороге под Вязьмой произошло ДТП. Фото: из архива МЖД.

ЧП не повлияло на график движения поездов

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В 12:35 16 июля на подъездных путях стороннего предприятия в районе станции Вязьма-Новоторжская в Смоленской области произошло ДТП. Водитель легкового автомобиля, по предварительной информации, решил пересечь железнодорожные пути в неустановленном месте перед приближающимся маневровым составом.

В результате инцидента никто не пострадал.

- Ситуация не повлияла на график движения пассажирских и пригородных поездов, - сообщает пресс-служба МЖД.

Московская железная дорога призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Их нарушение опасно не только для вашего здоровья и жизни, но и создает угрозу для пассажиров железнодорожного транспорта и членов локомотивных бригад.

ИСТОЧНИК KP.RU