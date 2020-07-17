На железной дороге под Вязьмой произошло ДТП
В 12:35 16 июля на подъездных путях стороннего предприятия в районе станции Вязьма-Новоторжская в Смоленской области произошло ДТП. Водитель легкового автомобиля, по предварительной информации, решил пересечь железнодорожные пути в неустановленном месте перед приближающимся маневровым составом.
В результате инцидента никто не пострадал.
- Ситуация не повлияла на график движения пассажирских и пригородных поездов, - сообщает пресс-служба МЖД.
Московская железная дорога призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Их нарушение опасно не только для вашего здоровья и жизни, но и создает угрозу для пассажиров железнодорожного транспорта и членов локомотивных бригад.
ИСТОЧНИК KP.RU