Многодетная смолянка борется с хозяином незаконного магазина
Многодетная смолянка борется с хозяином магазина, который незаконно открыл точку на соседнем участке. Прокуратура провела проверку и выяснила, что здание построено без разрешения.
- Предприниматель привлечен к административной ответственности. Также в суд направлено требование снести здание. А администрации МО «Сафоновский район» внесено представление, которое находится на рассмотрении, - сообщил официальный представитель областной прокуратуры Александр Боровиков.
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ИСТОЧНИК KP.RU