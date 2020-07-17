Многодетная смолянка борется с хозяином незаконного магазина

17 Июль 2020 2020-07-17T12:13:11+03:00

Женщина заявила в прокуратуру на предпринимателя, открывшего магазин строительных материалов на соседнем участке

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Многодетная смолянка борется с хозяином магазина, который незаконно открыл точку на соседнем участке. Прокуратура провела проверку и выяснила, что здание построено без разрешения.

- Предприниматель привлечен к административной ответственности. Также в суд направлено требование снести здание. А администрации МО «Сафоновский район» внесено представление, которое находится на рассмотрении, - сообщил официальный представитель областной прокуратуры Александр Боровиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU