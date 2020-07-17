2020-07-17T12:28:32+03:00
Происшествия

В Гагарине из-за сильных дождей разлилась река Гжать

Подтоплены улицы, приусадебные участки
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
В Гагарине из-за сильных дождей разлилась река Гжать. Фото: Константин Сафронов, Юлия Кандыбор, ВКонтакте.В Гагарине из-за сильных дождей разлилась река Гжать. Фото: Константин Сафронов, Юлия Кандыбор, ВКонтакте.
Изменить размер текста:

В Гагарине из-за сильных дождей разлилась река Гжать. Фотографии подтопленных улиц и приусадебных участков публикуют местные жители в соцсетях.

Местные СМИ сообщают, что уровень воды в реке поднялся более, чем на три метра. В городе организован оперативный штаб, развернут пункт временного размещения для жителей, чьи дома окажутся подтопленными.

Жители Гагарина пишут, что столько воды не было даже весной.

В Гагарине из-за сильных дождей разлилась река Гжать. Фото: Константин Сафронов, Юлия Кандыбор, ВКонтакте.

В Гагарине из-за сильных дождей разлилась река Гжать. Фото: Константин Сафронов, Юлия Кандыбор, ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ремонт дорог в Смоленске идет по графику
В Гагарине из-за сильных дождей разлилась река Гжать
Многодетная смолянка борется с хозяином незаконного магазина
На железной дороге под Вязьмой произошло ДТП
Под Смоленском в лобовом ДТП иномарка «улетела» в кювет
Leroy Merlin заработает в Смоленске в октябре 2020 года
В Смоленске благоустройство скверов планируют завершить к 1 сентября
Какие специальности востребованы на рынке труда в Смоленской области?
Стал известен список дворов, которые отремонтируют в 2021 году в Смоленске
В Смоленске прошел первый вылет службы санитарной авиации
В Вязьме водитель маршрутки отказался перевозить инвалида
Смоленский Успенский собор ждет реставрация
22-летний водитель, не умея водить, разбился под Смоленском
Экс-сотрудница администрации Смоленска получила 4 года тюрьмы условно
«Зарезал без причины». Жителя Вязьмы обвиняют в убийстве прохожего
Смоленский Роспотребнадзор напомнил о санкциях за нарушения Указа губернатора
В Смоленске мужчина «потерял» 20 тысяч при установке пластиковых окон
В Смоленске продлили прекращение движения по улице Николаева
Стали известны скверы, которые благоустроят в 2021 году в Смоленске
Мужчина погиб при пожаре в жилом доме под Смоленском
В Смоленске благоустроят территорию перед прокуратурой
В Смоленске полицейский пытался спасти призывника от тюрьмы
В Глинке реконструируют систему водоснабжения
«Квадра» завершила ремонт теплосети в центре Смоленска
В Вязьме велосипедист не удержал руль и попал под машину
В Смоленской области от Covid-19 погиб 81 человек
Смоляне продолжают выкладывать в интернет последствия непогоды
Туризм Смоленщины может получить поддержку на федеральном уровне