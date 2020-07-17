В Гагарине из-за сильных дождей разлилась река Гжать
Подтоплены улицы, приусадебные участки
В Гагарине из-за сильных дождей разлилась река Гжать. Фото: Константин Сафронов, Юлия Кандыбор, ВКонтакте.
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В Гагарине из-за сильных дождей разлилась река Гжать. Фотографии подтопленных улиц и приусадебных участков публикуют местные жители в соцсетях.
Местные СМИ сообщают, что уровень воды в реке поднялся более, чем на три метра. В городе организован оперативный штаб, развернут пункт временного размещения для жителей, чьи дома окажутся подтопленными.
Жители Гагарина пишут, что столько воды не было даже весной.
В Гагарине из-за сильных дождей разлилась река Гжать. Фото: Константин Сафронов, Юлия Кандыбор, ВКонтакте.
ИСТОЧНИК KP.RU