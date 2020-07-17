17 Июль 2020 2020-07-17T12:28:32+03:00

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В Гагарине из-за сильных дождей разлилась река Гжать. Фотографии подтопленных улиц и приусадебных участков публикуют местные жители в соцсетях.

Местные СМИ сообщают, что уровень воды в реке поднялся более, чем на три метра. В городе организован оперативный штаб, развернут пункт временного размещения для жителей, чьи дома окажутся подтопленными.

Жители Гагарина пишут, что столько воды не было даже весной.

В Гагарине из-за сильных дождей разлилась река Гжать. Фото: Константин Сафронов, Юлия Кандыбор, ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU