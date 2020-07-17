17 Июль 2020 2020-07-17T14:20:30+03:00

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Ремонт дорог в Смоленске идет по графику, сообщает пресс-служба городской администрации. В частности, на Кутузова подходят к завершению работы по монтажу уличного освещения, ливневой канализации, асфальтированию. В августе будет нанесена дорожная разметка, а к 15 сентября, по утверждению подрядчика, ремонт улицы закончат.

На Попова хоть и были замечания по поводу отсутствия удобных и безопасных временных пешеходных переходов через территорию проводимого ремонта, но все же темп выполнения работ хороший. На Мало-Краснофлотской первый слой полотна обещают уложить в течение месяца. А на Николаева прокладку водопровода обещают закончить до конца следующей недели, в течение августа будет укладывать трамвайные плиты и к концу месяца на дороге появится первый слой асфальта.

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ИСТОЧНИК KP.RU