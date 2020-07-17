17 Июль 2020 2020-07-17T17:16:24+03:00

Через Смоленске пустят больше поездов в Сочи и Анапу. Фото: пресс-служба МЖД.

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Через Смоленск пустят больше поездов в Сочи и Анапу, сообщает пресс-служба МЖД. Составы начнут чаще перевозить пассажиров со второй половины июля.

- Увеличение количества рейсов летних пассажирских поездов связано с постепенным снятием ограничений из-за пандемии, а также растущим спросом на южные направления, - сообщили в компании.

Так, поезд №536/535 Смоленск – Брянск – Анапа – Брянск – Смоленск с 21 июля по 15 сентября будет совершать рейсы по нечетным дням, а поезд №468/467 Смоленск – Брянск – Имеритинский курорт – Брянск – Смоленск – с 18 июля по 8 октября по четным дням.

Ранее эти поезда курсировали по отдельным датам летнего расписания.

ИСТОЧНИК KP.RU