17 Июль 2020 2020-07-17T17:15:16+03:00

Финансирование на замену контейнеров вырастет в двое в 2021 году

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В 2020 году в Смоленской области оборудуют 120 контейнерных площадок, для которых приобретут 63 новых контейнера, сообщает администрация региона. Финансирование проекта составит 4,5 млн рублей. Возможность заменить площадки получат пять городских, 13 сельских поселений и город Смоленск.

В 2021 году объем финансирование планируют увеличить вдвое – до 10 млн рублей.

Ранее стал известен список дворов, которые отремонтируют в 2021 году в Смоленске. Первыми приведут в порядок территории на шести улицах.

ИСТОЧНИК KP.RU