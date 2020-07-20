20 Июль 2020 2020-07-20T13:08:21+03:00

С 20 июля вносятся изменения в маршруты движения транспорта

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В Смоленске троллейбус №3 временно прекратит движение, а 4-ка курсировать по маршруту «37 школа (8-й мкр.) – Фабрика «Шарм», сообщает городская администрация. В тоже время маршрутки № 22, 34, 34н, 35н, 44н, 56н, 58н, 25, 25н будут перевозить пассажиров по улице проспект Строителей.

Изменения вносятся с 20 июля до 3 августа.

Коррективы в маршрутах движения транспорта связаны с ремонтом ветхих подземных коммуникаций на улице Попова.

Ранее в Смоленске закрылось движение трамваев № 2 по улице Рыленкова.

ИСТОЧНИК KP.RU