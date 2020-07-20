2020-07-20T17:06:20+03:00
Общество

В Смоленске начинает работу новый аэроклуб

Объединение, где можно пройти курс занятий по парашютному спорту, посмотреть на копии исторической авиационной техники, создан на аэродроме «Южный»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске начинает работу новый аэроклуб. Фото: администрация Смоленской области.В Смоленске начинает работу новый аэроклуб. Фото: администрация Смоленской области.
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В Смоленске начинает работу новый аэроклуб. Общественное объединение «Аэроклуб «Линия Горизонта» («SkyLine») создано на аэродроме «Южный».

Теперь у жителей региона появится больше возможностей попробовать себя в парашютном деле: на базе клуба можно пройти курс занятий и сделать прыжок с высоты. Также там будут проводиться авиационно-спортивные праздники, показательные выступления и другие массовые мероприятия. И еще - в скором будущем гости смогут увидеть отреставрированные летательные аппараты и летающие копии исторической авиационной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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