20 Июль 2020 2020-07-20T17:06:20+03:00

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В Смоленске начинает работу новый аэроклуб. Общественное объединение «Аэроклуб «Линия Горизонта» («SkyLine») создано на аэродроме «Южный».

Теперь у жителей региона появится больше возможностей попробовать себя в парашютном деле: на базе клуба можно пройти курс занятий и сделать прыжок с высоты. Также там будут проводиться авиационно-спортивные праздники, показательные выступления и другие массовые мероприятия. И еще - в скором будущем гости смогут увидеть отреставрированные летательные аппараты и летающие копии исторической авиационной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU