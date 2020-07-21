Проекты благоустройства сквера имени Гагарина в Смоленске доработают
После корректировки руководство города примет решение какой вариант взять за основу
Проекты благоустройства сквера имени Гагарина в Смоленске доработают. Фото: из архива администрации города Смоленска.
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Проекты благоустройства сквера имени Гагарина в Смоленске доработают. Рабочая группа высказала ряд замечаний по двум вариантам и после внесения корректировок городские власти примут решение какой концепции придерживаться при ремонте территории.
Напомним, дизайнеры представили два эскиза будущего сквера. Посмотреть первый можно здесь. Второй – доступен по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU