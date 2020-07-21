2020-07-21T13:56:47+03:00
Общество

Проекты благоустройства сквера имени Гагарина в Смоленске доработают

После корректировки руководство города примет решение какой вариант взять за основу
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Проекты благоустройства сквера имени Гагарина в Смоленске доработают. Фото: из архива администрации города Смоленска.​Проекты благоустройства сквера имени Гагарина в Смоленске доработают. Фото: из архива администрации города Смоленска.​
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Проекты благоустройства сквера имени Гагарина в Смоленске доработают. Рабочая группа высказала ряд замечаний по двум вариантам и после внесения корректировок городские власти примут решение какой концепции придерживаться при ремонте территории.

Напомним, дизайнеры представили два эскиза будущего сквера. Посмотреть первый можно здесь. Второй – доступен по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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