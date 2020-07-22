22 Июль 2020 2020-07-22T08:02:35+03:00

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52 новых места для видеокамер определили в Смоленске. Средства фиксации будут контролировать обстановку на улицах и в общественных местах.

- При установке камер видеонаблюдения нужно следить за тем, чтобы уровень передаваемого сигнала, качество изображения были достаточно высокими – только в этом случае полученные данные могут быть использованы в дальнейшей работе максимально эффективно. Не нужно производить установку камер, что называется, «для галочки», - поручил губернатор Алексей Островский.

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ИСТОЧНИК KP.RU