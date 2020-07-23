23 Июль 2020 2020-07-23T11:28:04+03:00

В Смоленске освещение вернули в Рачевском овраге. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Теперь прогулки по зеленой зоне стали комфортнее и безопаснее

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В Смоленске освещение вернули в Рачевском овраге, сообщает «Комсомольская правда». Фонари зажглись на протяжении всей пешеходной зоны.

– Мы против того, чтобы ругать людей или власть! Мы за то, чтобы объединить усилия и изменить наш город к лучшему. Спасибо всем, кто причастен к этим переменам! Да будет свет! – написали активные смоляне в соцсетях.

Ранее в органе прошли многочисленные субботники. Добровольцы собрали сотни мешков мусора.

О благоустройстве оврага стало известно год назад. Губернатор Алексей Островский, побывав на месте, поручил привести территорию в надлежащее состояние.

ИСТОЧНИК KP.RU