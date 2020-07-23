В Смоленске освещение вернули в Рачевском овраге
В Смоленске освещение вернули в Рачевском овраге, сообщает «Комсомольская правда». Фонари зажглись на протяжении всей пешеходной зоны.
– Мы против того, чтобы ругать людей или власть! Мы за то, чтобы объединить усилия и изменить наш город к лучшему. Спасибо всем, кто причастен к этим переменам! Да будет свет! – написали активные смоляне в соцсетях.
Ранее в органе прошли многочисленные субботники. Добровольцы собрали сотни мешков мусора.
О благоустройстве оврага стало известно год назад. Губернатор Алексей Островский, побывав на месте, поручил привести территорию в надлежащее состояние.
ИСТОЧНИК KP.RU