23 Июль 2020 2020-07-23T13:10:35+03:00

91 человек скончался от коронавируса в Смоленской области. Фото: pixabay.com.

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91 человек скончался от коронавируса в Смоленской области, сообщает данные на 23 июля Оперативный штаб. Согласно статистике, в регионе снижается заболеваемость опасной болезнью, но летальные исходы регистрируются ежедневно.

Подробнее об обстановке можно узнать здесь.

Между тем, власти готовятся провести совещание, на котором будет обсуждаться вопрос полного снятия ограничений.

Ранее появилась информация, что коронавирус обнаружен в детском саду «Веснушка». В администрации региона сообщили, что у двоих детей были профилактически взяты анализы на COVID-19, поскольку их отец заболел коронавирусом. "Ковид" не подтвердился.

Кроме того, на изоляцию были отправлены 11 детей и 6 сотрудников.

- У всех анализ отрицательный. В детском саду проведена дезинфекция. С 22 июля карантинные мероприятия завершены, и группа возобновила свою работу, - сообщили в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU