2020-07-24T10:26:37+03:00
Общество

В Смоленске комиссия проверила ход благоустройства дворов и сквера

Подрядчикам указали на то, что все пешеходные дорожки должны быть с понижением для удобства велосипедистов и мам с колясками
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске комиссия проверила ход благоустройства дворов и сквера. Фото: Андрей Смирнов.В Смоленске комиссия проверила ход благоустройства дворов и сквера. Фото: Андрей Смирнов.
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Комиссия, в состав которой вошли глава регионального исполкома ОНФ в Смоленской области Наталия Семенцова, один из руководителей дизайн-сообщества «Среда по четвергам» Александр Жустарёв и начальник УЖКХ Анатолий Глебов, проинспектировала дворы и сквер на улице Дзержинского, которые благоустраиваются в рамках программы «Комфортная городская среда».

Подрядчику, работающему во дворе дома № 2 по улице Пригородная, указали на создание комфортной среды.

- Все пешеходные дорожки во дворе должны быть с понижением до положенных норм. Это позволит жителям безопасно пересекать пространство, даст возможность комфортно кататься на роликах и велосипедах, - отметила Наталия Семенцова.

В Смоленске комиссия проверила ход благоустройства дворов и сквера. Фото: Андрей Смирнов.

В Смоленске комиссия проверила ход благоустройства дворов и сквера. Фото: Андрей Смирнов.

На улице Кирова во дворе домов № 26 и № 28 до сих пор жильцы не могут прийти к консенсусу по поводу устройства дороги и тротуара. Одни жильцы выступают за создание парковочных мест, другие за безопасные пешеходные дорожки. Окончательный вердикт будет принят после общего голосования жильцов.

В сквере на улице Дзержинского комиссия выявила несколько спорных моментов.

- Все работы проходят в рамках выполнения контракта. Но есть небольшие несостыковки между подрядчиком и организациями, которые участвовали в формировании и создании дизайн-проекта и сметной документации по этой парковой зоне. Через неделю мы снова встретимся, выясним, насколько удалось найти точки соприкосновения участникам этой программы. 1 сентября парковая зона должна быть введена в эксплуатацию, как и планировалось ранее, - подытожила Наталия Семенцова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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