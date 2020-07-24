Магазин сгорел ночью в Сафонове
Огонь повредил крышу, перекрытия, помещение покрылось копотью
Магазин сгорел ночью в Сафонове. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.
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Магазин сгорел ночью в Сафонове. ЧП произошло около четырех утра. Бдительный сторож увидел огонь и позвонил спасателям.
К моменту приезда огнеборцев в здании горела крыша. Огонь удалось потушить. Пострадала кровля, перекрытия, помещение закопчено. Ряд продуктов оказались испорченными
Специалисты полагают, что пожар мог произойти по электротехнической причине. Сумма ущерба устанавливается.
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ИСТОЧНИК KP.RU