24 Июль 2020 2020-07-24T11:12:58+03:00

Магазин сгорел ночью в Сафонове. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

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Магазин сгорел ночью в Сафонове. ЧП произошло около четырех утра. Бдительный сторож увидел огонь и позвонил спасателям.

К моменту приезда огнеборцев в здании горела крыша. Огонь удалось потушить. Пострадала кровля, перекрытия, помещение закопчено. Ряд продуктов оказались испорченными

Специалисты полагают, что пожар мог произойти по электротехнической причине. Сумма ущерба устанавливается.

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ИСТОЧНИК KP.RU