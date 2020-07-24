В Смоленске православную гимназию отреставрируют за 70 млн рублей
В Смоленске православную гимназию отреставрируют за 70 млн рублей, сообщает «ГТРК Смоленск». Деньги выделил Минкульт.
Решение начать ремонт принято из-за появления огромной трещины, которая пронзила стену. Это произошло из-за просадки здания.
Кроме работ по укреплению фундамента, замене кровли, многим деталям фасада будет возвращен исконный вид.
Сотрудники гимназии уже переехали. Рабочие приступают к разбору перегородок, потолка и полов. Работы продлятся до 1 сентября 2021 года.
Ранее "КП" писала, что в Смоленске отреставрируют и Успенский кафедральный собор. А рядом с ним планируют построить гостиницу для паломников.
ИСТОЧНИК KP.RU