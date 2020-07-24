24 Июль 2020 2020-07-24T14:10:10+03:00

В Смоленске православную гимназию отреставрируют за 70 млн рублей. Фото: yandex.ru/maps.

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В Смоленске православную гимназию отреставрируют за 70 млн рублей, сообщает «ГТРК Смоленск». Деньги выделил Минкульт.

Решение начать ремонт принято из-за появления огромной трещины, которая пронзила стену. Это произошло из-за просадки здания.

Кроме работ по укреплению фундамента, замене кровли, многим деталям фасада будет возвращен исконный вид.

Сотрудники гимназии уже переехали. Рабочие приступают к разбору перегородок, потолка и полов. Работы продлятся до 1 сентября 2021 года.

Ранее "КП" писала, что в Смоленске отреставрируют и Успенский кафедральный собор. А рядом с ним планируют построить гостиницу для паломников.

ИСТОЧНИК KP.RU